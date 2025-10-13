Bolu’da bilardo sporuna gönül verenler, anlamlı bir organizasyonda bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü masa tenisi antrenörü Bahattin Erkan anısına düzenlenen Bolu-Düzce 3 Bant Bilardo Bölge Turnuvası, 11-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bolu ve Düzce illerinden toplam 48 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Sporcular, hem şampiyonluk için hem de merhum Bahattin Erkan’ın anısını yaşatmak için ter döktü. Turnuvada Düzceli sporcular büyük başarı gösterdi. 1864 Düzce Spor Kulübü sporcusu Murat Çolak birincilik kürsüsüne çıkarken, Düzce AY Spor Kulübü sporcusu Erdoğan Demirtekin ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 1864 Düzce Spor Kulübü sporcusu Ali Kesici ile Düzce Zirve Gençlik Spor Kulübü sporcusu Ali Bülbül paylaştı.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Metin Gatfar, Bolu Bilardo İl Temsilcisi Ömer Uçar ve Rahmetli Bahattin Erkan’ın oğlu Şenol Erkan tarafından takdim edildi.