İstanbul’un en ikonik sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, temmuz ayında da sezona hız kesmeden devam ediyor. Sevilen sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan mekân, büyüleyici atmosferi ve köklü geçmişiyle müzikseverlere bu ay da unutulmaz anlar yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesindeki Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2025 yaz sezonunda dopdolu bir programla sanatseverleri karşılamaya devam ediyor. Temmuz ayı boyunca, Türk müziğinin önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya çapında tanınan sanatçılar Harbiye sahnesinde olacak.

İstanbul’un kültürel belleğinde köklü bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava, geçmişle bugünü buluşturan eşsiz atmosferiyle her yaz binlerce sanat tutkununu aynı çatı altında bir araya getiriyor. Geliştirilmiş teknik altyapısı, artırılan seyirci kapasitesi ve modernleşen fiziki koşullarıyla Harbiye, 2025 yazında da İstanbul’un vazgeçilmez müzik ve eğlence adreslerinden biri olmaya devam edecek.

KOLTUK SENİN HARBİYE’DE GENÇLERİ BEKLİYOR

İstanbul’un kültür sanat hafızasında özel bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen “Koltuk Senin” uygulaması ile hem gençler ücretsiz konser eğlencesi yaşıyor hem de boş koltuk kalmıyor. “Koltuk Senin” uygulaması ile 24 yaş ve altındaki gençler kültür sanat etkinliklerinden ücretsiz yararlanıyor ve boş kalan koltuklar, gençler için doyasıya eğlenme fırsatı sunuyor.