"Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı’nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü ’en iyi turizm köyü’ unvanını kazandı. Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana’nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu.

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı, Torosların zirvesinde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da köyü olan, Son yıllarda alternatif turizmde Antalya’nın önemli bir yer alan ve Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıllık üzüm festivali geleneğiyle Dünya

Turizm Örgütü tarafından ’2024 Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ seçildi

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) kültür ve gelenekleri koruyan, çeşitliliği kutlayan ve biyolojik çeşitliliği güvence altına alan dünya köylerini öne çıkarmak için 2021 yılında başlattığı Dünya Turizm Köyü Listesi’nin, 2024 sonuçları açıklandı.

Dünyanın dört bir yanından 55 köyün yer aldığı listede Türkiye’den de bir köy seçildi. Listeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da köyü olan Ormana girmeyi başardı.

Antalya’nın İbradı ilçesindeki eski bir Yörük köyü olan Ormana, Torosların zirvesinde, Manavgat Çayı’nı besleyen derelerin arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından başvurusu yapılan Ormana, tarihi düğmeli evleri ve 57 yıldır düzenlenen üzüm festivalinin yanı sıra doğal, kültürel ve kırsal turizm faaliyetleriyle dikkat çekiyor.

"2024 yılında Türkiye’den seçilen tek köy"

Ormana’da tarihi düğmeli evlerin restorasyonunu ve turizme açılmasını sağlayan Özgüven Vakfı başkanı turizmci Tolga Özgüven, Ormana için ilk olarak 2021’de muhtarlık olarak Dünya Turizm Örgütü’ne bulunduklarını fakat o yıl üçüncü seçildiklerini söyledi. Bu yıl Dünya Turizm Örgütü nezdinde Dünya Turizm köyü seçildiklerinden dolayı bölge halkı olarak çok sevinçli olduklarını anlatan Özgüven, “Bu aslında 2021 yılından itibaren süre gelen bir çalışmanın eseridir. 2021 yılında TGA aracılığı ile Muhtarlığımız üzerinden bu başvuruyu yapmıştık. 2021 yılından sonra da çalışmalarımızı bırakmadık. 3 senenin vermiş olduğu tecrübe ve form iyileştirmesiyle dosyamızı daha da iyi bir şekle getirip eksikliklerimizi tamamlayıp bu unvana sahip olmuş olduk ve TGA aracılığıyla bu yıl için yaptığımız başvuru neticesinde Ormana dünyada 55 köyle birlikte bu yıl Türkiye’den seçilen tek köy oldu. Bu kapsamda Başta TGA çalışanları olmak üzere Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde burada emeği geçen tüm STK’ları güzel bir başarı hikayesine imza atmış oldular. Bu ekibin içerisinde de yer almaktan mutlu olduğum gibi böyle bir başarıyı taçlandırmış olduk” diye konuştu.

Düğmeli evler restore edilerek butik otele dönüştürüldü

Köyde 80 oda ve 170 yatak kapasiteli düğmeli evlerden oluşan 7 butik otel ve ev pansiyonların bulunduğunu da anlatan Tolga Özgüven, Dünya Turizm Örgütü’nün Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Listesi’ne girmekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Özgüven, bu kararın hem Antalya hem İbradı ve bölgedeki turizm için çok önemli ve değerli bir ünvan olduğunu dile getirdi. Özgüven, "Çok sevinçliyiz, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un destekleri ve tüm köylümüzle senelerdir verdiğimiz emeklerin bir neticesi" dedi.

“En eski düğmeli ev 400 yıllık”

Özgüven Vakfı olarak bu bölgeyi kalkındırmak için Son on yıldır bu bölgeyi turizm destinasyonu haline getirdiklerini ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin geldiğini söyleyen Özgüven, “Bölgemiz düğmeli evleri ile meşhurdur. Baktığımız zaman düğmeli evler Yörük kültüründen gelen harçsız, tamamen yığma taştan yapılmış ve sedir ağacından oluşma bir iskelet yapısına, kitleme mekanizmasına sahip evlerdir. Bu kitleme mekanizmasından dolayı bunlara düğmeli evler denmiş. Köyümüzde bu evlerden 300 civarındadır. Bu kültür 850 yıllık bir tarihe sahiptir. Ormana’da en eski ev 400 yıllıktır. Ormanada ortalama evler ise 300 yıllıktır. Ayrıca kökleri Osmanlı Sipahi ocağına uzanan Eynif Ovasında yılkı atları, tarihi İpek Yolu güzergahında olmamız gibi tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerimiz ile doludur” diye konuştu.