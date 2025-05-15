Dünyanın en iyi bisikletçileri rotasını yeniden Sakarya’ya çeviriyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı UCI Eliminatör Dünya Şampiyonası ve UCI Eliminatör Dünya Kupası yarışları için geri sayım başladı. 17 Mayıs Cumartesi günü 19.00’da Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenecek törende ünlü piyanist Yücel Arzen sahne alacak, ışık ve sahne şovlarıyla dev organizasyona görkemli bir açılış yapılacak. Büyükşehir’den 54 adet bisikletin hediye edileceği açılış organizasyonuna tüm Sakaryalı sporseverleri davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporunun en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapacak. 21-22 Haziran’da UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ve 28-29 Haziran UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacak Büyükşehir Belediyesi, dev yarışlar için görkemli bir tanıtım töreni düzenliyor. 17 Mayıs Cumartesi günü Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenecek açılış töreni konserler, sahne şovlar, ışık ve ses gösterileri, halk oyunları ve çeşitli hediyelerle dev şampiyonaya yakışır şekilde gerçekleştirilecek. Saat 19.00’da başlayacak açılış töreninde usta Piyanist Yücel Arzen sahne alacak. Çeşitli gösterilerinde yer alacağı tanıtım töreninde ayrıca katılımcılar arasından 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek.

Büyükşehir Belediyesi tanıtım törenine katılmak isteyenler için Saat 18.00 ile 18.30 arasında Demokrasi Meydanı’ndan salona ring seferler düzenleyecek. Dünyanın en önemli takım ve pedallarının Sakarya’ya geleceği dev şampiyona şehrin uluslararası arenada yeniden ismini duyuracak. Sakarya’da uzun yıllar sonra ev sahipliği yapılacak en büyük organizasyon olan yarışlar haziran ayı sonunda koşulacak. Bu çerçevede 21-22 Haziran UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, 28-29 Haziran tarihlerinde ise UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası nefes kesen bir seyir deneyimine sahne olacak.