Erzurum’un Oltu ilçesi, uluslararası düzeyde düzenlenen Palan Extreme organizasyonu çerçevesinde Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitelerinden gelen sporcu öğrencileri misafir ediyor.

Etkinlik dahilinde ilçeye gelen öğrenciler, Oltu Belediyesi personelinin rehberliğinde ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Oltu Taşı çarşısı, tarihi camiler, yöresel mimarili yapılar ve doğa yürüyüş parkurları gezi programı içerisinde yer aldı. Katılımcılar, Oltu’nun kendine has dokusunu ve misafirperverliğine hayran kaldılar.

Heyecanlı yarışlar olacak

Gezi programının ardından, organizasyonun bir parçası olan teorik ve pratik spor eğitimleri, alanında uzman Palan Extreme eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler bu sayede hem sportif becerilerini geliştirme imkânı buldu hem de kültürel açıdan zengin bir deneyim yaşadı. Palan Extreme organizasyonu, 4 Temmuz’da Narman’da start alacak. 5-6 Temmuz tarihlerinde Oltu’da çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle devam edecek, 8 Temmuz’da İspir’de sona erecek. Yetkililer, bu tür uluslararası etkinliklerin Oltu’nun tanıtımına katkı sunduğunu ve ilçenin turizm potansiyelini ortaya çıkardığını belirtiyor. İlçede bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi bekleniyor.

"İlçenin tanıtımı için önemli"

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi Palan Extreme kapsamında Erzurum’un 5 ilçesinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, " Survivor yarışları, bisiklet yarışları, tırmanma yarışları, göletlerde kano yarışları olarak düzenlenecek. Toplamda 200 öğrencinin katıldığı bir yarışma düzenleniyor. Bu program içerisinde Oltu ve Oltu Belediyesi olarak ciddi manada paydaş olarak görev ve yer aldık. Bu 200 öğrencimizi Oltu’da misafir ediyoruz, gezdiriyoruz. İnşallah Oltu’dan memnun kalırlar. Daha sonraki süreçte Oltu Kale meydanında Uzundere ilçesine doğru pedal çevirecekler. Oltu Şendurak köyünde bir gece konaklayacaklar ve oradaki gölette, kano yarışlarına katılacaklar. Güzel bir tanıtım amacı güdüyoruz ve elimizdeki doğal güzellikleri, tarihi eserlerimizi Türkiye’nin her tarafına duyurmayı düşünüyoruz. Hatta dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü gelen üniversite öğrencilerimizden yurt dışından gelenler var. Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere farklı ülkelerimizden gelen öğrencilerimiz var. Onları burada misafir etmekten onur duyduk. İnşallah ilçemizi tanıtım amacıyla başladığımız bu yolda daha iyi sonuçlar elde etmiş oluruz" dedi.