Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerinde incelemeler yapmak ve bir dizi programlar dolayısıyla Kayseri’yi ziyaret etti. İl gezisine Kayseri Valiliğini ziyaret ederek başlayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, burada Vali Gökmen Çiçek ve ildeki yetkililerle görüştü. Görüşmelerin ardından Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ni gezdi. Burada yetkililerden müze ve tıp tarihine ilişkin bilgi alan Memişoğlu, aynı zamanda müzede sergilenen sembolleri de yerinde inceledi.