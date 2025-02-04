Dünya Türk Birliği Güney Marmara yönetimi Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti
Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Cemalettin Açar, Bölge Başkan Yardımcısı İsmail Komar, İl Başkanı Dr Kazım Recep Mamlagil, Bölge Sekreteri Enver Güler, yöneticiler Fatih Halisdemir, Hasan Tüfekçi ve Bünyamin Akdemir Vali Ayyıldız’a çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Yeni faaliyete başlayan bölge yönetimi, birliğin faaliyetlerini ve Türk Dünyası’nın geleceğine yönelik çalışmaları Vali Ayyıldız’a aktardılar.
Yönetim Kurulu Vali Ayyıldız’a plaket takdim ederken, Vali Ayyıldız da yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletti.
Kaynak: iha