Dünya Su Günü’nde Manavgat’ta bir araya gelen öğrenciler, su kaynaklarını korumanın önemini uygulamalı eğitimlerle öğrendi. ASAT ve DEKAFOK iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, doğaya duyarlılık ve su tasarrufu bilinci kazandırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü ve DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği iş birliğiyle Dünya Su Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, suyun önemi bir kez daha vurgulandı. Manavgat Ulukapı Sülek Şehit Halil İbrahim Mudul İlkokulu’ndan gelen 23 öğrenci, ASAT Manavgat Şube Müdürü Ali Duran’ın bilgilendirmesiyle suyun döngüsünü, su kaynaklarının korunmasını ve sürdürülebilir su yönetimini yerinde öğrendi.

Geleceğin çevre gönüllüleri eğitildi

DEKAFOK Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere, su tasarrufu ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandırıldı. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Damla’nın Serüveni" adlı animasyon çizgi filmi izleyen öğrenciler, suyun verimli kullanımı hakkında bilgi edindi. Eğitimin ardından öğrenciler, sahada aktif rol alarak çevre temizliği gerçekleştirdi ve doğaya olan katkıları nedeniyle ASAT logolu çevre gönüllüsü rozetleri ve sertifikaları ile ödüllendirildi.

Etkinlik sırasında öğrenciler suyun nasıl temizlendiğini ve doğadaki döngüsünü anlatan uygulamalı eğitimlere katıldı. Su arıtma süreçlerini gösteren deneylerle birlikte, suyun yanlış kullanımının nelere yol açabileceği hakkında bilgilendirildiler. ASAT yetkilileri, öğrencilere sadece bireysel tasarruf değil, toplumsal farkındalığın da önemini vurgulayan interaktif sunumlar gerçekleştirdi.

"Su Hayattır"

Etkinlik kapsamında konuşan DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği Başkanı Seher Akyol, suyun hayati önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Su hayattır. Çeşitli konularla alakalı birçok kült cümle ve söylem vardır lakin hiçbir slogan ve hiçbir söylem ‘Su hayattır’ cümlesi kadar gerçek değildir. Canlılığın oluşumundan bugünkü varlığımıza kadar tek sebep sudur. Elbette geleceğimizdeki varlığımız da suya bağlıdır. Bu nedenle suyu korumak, dünyada sevdiğimiz herhangi bir şeyi koruma içgüdümüz kadar elzemdir."

"Suyun sürdürülebilir kullanımını sağlamak en önemli görevimiz"

ASAT Manavgat Şube Müdürü Ali Duran ise yaptığı açıklamada suyun korunmasının ve sürdürülebilir yönetiminin gerekliliğine vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi: "ASAT olarak Antalya’mızda suyun 7/24 ve sağlıklı şekilde halka ulaşması için sürekli çalışıyoruz. Elbette suyun sürdürülebilir kullanımını da sağlamak en önemli görevlerimizden. Bu kapsamda Antalya genelinde su tasarrufu ve suyun önemi hakkında bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz. Bugün yaptığımız etkinlikle Dünya Su Günü kapsamında öğrencilerimize suyun önemini anlattık. Sadece suyu etkin şekilde halka ulaştırarak değil onu koruyarak geleceğimiz olan çocukları daha emin bir geleceğe taşıyabiliriz."

Öğrencilerin doğayla iç içe öğrenme fırsatı bulduğu etkinlik, gelecek nesillerin su kaynaklarını koruma bilinciyle yetişmesine katkı sundu. Etkinliğin sonunda, öğrencilere su tasarrufu ile ilgili günlük hayatta uygulayabilecekleri pratik bilgiler verildi.