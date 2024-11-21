Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 20. Sualtı Fotoğraf ve 6. Sualtı Video Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan Erkan Balk, Vali Hüseyin Aksoy’a ziyarette bulundu.

Şampiyona, 7-12 Ekim 2024 tarihlerinde Arnavutluk’un Saranda şehrinde gerçekleştirildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şampiyonada Video Film kategorisinde altın madalya ve Belgesel Video kategorisinde de altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Erkan Balk ile Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hasan Kalın’ı makamında kabul etti. Balk, ziyarette kazandığı madalyalar ile dünya şampiyonasındaki ülke sıralamasında ilk defa Türkiye’nin 1’inci sıraya yükselmesi dolayısıyla aldığı plaketi Vali Aksoy’a göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı”

Vali Hüseyin Aksoy, şampiyonu tebrik ederek, “Erkan Balk’ın başarıları sadece bireysel değil, aynı zamanda ülkemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye’nin dünya sıralamasında ilk kez 1’inci sıraya yükselmesi, sualtı sporları alanında ne kadar yetenekli sporculara sahip olduğumuzu göstermektedir. Erkan Balk’ı ve ekibini yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

“Cumhuriyet tarihinde ilk madalya alan Türk sporcu unvanını elde ettik”

Erkan Balk ise, şampiyona ve kazandığı başarılar hakkında bilgi vererek, "2023 yılında Küba’da düzenlenen CMAS 19. Sualtı Fotoğraf ve 5. Sualtı Video Dünya Şampiyonası’nda ilk kez milli sporcu unvanıyla ülkemizi dalış eşim Akın Bağcılar ile beraber temsil ettik. Cumhuriyet tarihinde ilk madalya alan Türk sporcu unvanını elde ettik. Bu başarılarımızı sürdürecek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.