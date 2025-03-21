Çanakkale’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 4 bin fidan toprakla buluştu.

Çanakkale’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Yağcılar-Ulupınar yolu üzerinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğe; Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Şahin, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Çanakkale’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü’nde Yağcılar köyünde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "21 Mart’ın içinde olduğu hafta da Orman Haftası olarak kutlanıyor. İlimizde de 12 ayrı lokasyonda 10 bin fidanla bu etkinliği yerine getirmiş olacağız. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü olarak ilimizde 6 milyon fidan üretimi yapıyoruz. Bu 6 milyon fidanın bu yıl 5 milyon fidanını toprakla buluşturduk. Bu yıl yangın sezonunun yaklaşması, havaların kurak gitmesi nedeniyle önümüzdeki yangın sezonunun da sıkıntılı geçeceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlarımızın daha dikkatli, daha duyarlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokol üyeleriyle dikilen fidana kürekle toprak atılarak, can suyu verildi. Etkinlik, fidan dikimiyle son buldu.