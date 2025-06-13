Türkiye’nin ilk kez sahipliği yapacağı Dünya Motosurf Şampiyonası’nın lansman töreni gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşma yapan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Artık Şırnak’ta, Cudi Dağı’nda raket sesleri duyulmakta, Motosiklet Federasyonumuz Tunceli’de, Munzur’da faaliyetler gerçekleştirmekte. Sporun sesini daha yukarılara taşımak için adımlar attık ve bundan sonra da bu sesi daha gür çıkarma adına hep birlikte koşmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye, motorlu sörf sporunun önde gelen organizasyonlarından biri olan Dünya Motosurf Şampiyonası’na ilk kez ev sahipliği yapacak. 21-22 Haziran tarihlerinde Çeşme Altınkum sahilinde başlayacak olan yarışmaya 16 ülkeden 7 farklı kategoriden 80 yarışmacı katılacak. Şampiyonada 5 de Türk sporcu mücadele edecek. Etkinliğin tanıtım töreni bugün bir otelin konferans salonunda düzenlendi. Programa; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancı, sporcular ve gazeteciler katıldı.

Kasapoğlu: "Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da büyük bir dönüşüm yaşamıştır"

Dünya Motosurf Şampiyonası lansman töreninde konuşan önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Motosurf Dünya Şampiyonası’nın öncesinde bu güzel organizasyonu tanıtmak ve bu organizasyon öncesinde birliğimizi, beraberliğimizi ifade etmek üzere buradayız. Bu anlamlı çalışmanın Motosurf Dünya Şampiyonası’nın İzmir’imiz, Türkiye’miz ve sporumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye artık bir spor ülkesidir. En uç noktasından en merkezi noktasına kadar ülkemizin her köşesi, sporun farklı branşları için zengin altyapılara sahiptir. Çeyrek asra yakın bir süredir Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da büyük bir dönüşüm yaşamıştır ve bu dönüşüm devam etmektedir. Artık Şırnak’ta, Cudi Dağı’nda raket sesleri duyulmakta, Motosiklet Federasyonumuz Tunceli’de, Munzur’da faaliyetler gerçekleştirmektedir. Sporun sesini daha yukarılara taşımak için adımlar attık ve bundan sonra da bu sesi daha gür çıkarma adına hep birlikte koşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İzmirimiz’de spor altyapısını çok ama çok güçlü hale getirdik"

İzmir’de spor alanında yapılan yatırımlara da değinen Kasapoğlu, "İzmirimiz’de spor altyapısını çok ama çok güçlü hale getirdik; 30 ilçemizde havuzundan tenis altyapısına, voleybola, futbola, basketbola, bireysel branşlara kadar her alanda artık çok güçlü bir altyapı var. Beydağ’dan Kiraz’a, Karaburun’a, Çeşme’ye, Urla’ya kadar her yerde ya tamamladığımız ya da tamamlanmak üzere olan tesisler bulunuyor. Dolayısıyla İzmir’in bugünkü spor altyapısı ve spordaki öncü rolü sadece futbolda değil; futboldaki güzide kulüpleriyle, basketboldaki başarılarıyla, voleyboluyla, yelkeniyle, su sporlarının farklı alanlarıyla, jimnastiğiyle, atletizmiyle artık yoluna daha hızlı bir şekilde devam eden bir marka haline gelmiş durumda ve bu markayı birlikte daha güçlü hale getireceğiz. Çünkü bu organizasyon Türkiye’de ilk kez düzenleniyor ve bu çerçevede hem motosiklet hem de su sporları alanında yeni bir açılımı, yeni bir başlangıcı hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Dünya Motosurf Şampiyonası’nın Türkiye’de ilk kez İzmir’de gerçekleştirilmesinden federasyon adına büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise çok kısa bir sürede su sporlarında Dünya Şampiyonası’nı Türkiye’ye ve İzmir’e kazandırdıklarını belirtti.