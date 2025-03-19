TasteAtlas’ın dünya çapında hamur işleri sıralamasında Türkiye’de ilk 3’te yer alan coğrafi işaret tescilli "Çarşamba pidesi", damaklara hitap ediyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesi, tarihi dokusunun yanı sıra damak tatlandıran lezzetleriyle de adından söz ettiriyor. Bu lezzetlerin başında ise kendine has pişirme tekniği ve bol malzemesiyle ünlü Çarşamba pidesi geliyor. Nesilden nesile aktarılan bu geleneksel lezzet, ustaların maharetli ellerinde yoğrulup taş fırınlarda pişirilerek sofralara ulaşırken, ilçeye gelen herkesin mutlaka denediği bir lezzet olarak öne çıkıyor.

TasteAtlas’ın dünya çapında hamur işleri sıralamasında Türkiye olarak ilk 3’te yer alan Çarşamba pidesi, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Pide; hamurunun ince açılması, bol malzeme kullanılması ve taş fırında pişirilerek dışı çıtır, içi yumuşak bir kıvam kazanması özelliği ile dikkat çekiyor. Özellikle hamurun içerisine koyulan kıymanın çiğ olması ve pidenin kıymanın yağı ile pişmesi pideye ayrı bir lezzet katıyor. Herkesin damak zevkine hitap eden bu lezzet, yıllardır değişmeyen bir gelenek olarak ilçenin sembollerinden biri haline gelmiş durumda.

Çarşamba pidesini diğer pidelerden ayıran farkın, iç harcına koyulan kıymanın çiğ olması ve pidenin çiğ kıymanın yağı ile pişirilmesi olduğunu söyleyen pide ustası Oğuzhan Gülşen (26), "İyi bir Çarşamba pidesi yapmak için hamurun el ile ince bir şekilde açılması, iç harcında sadece kıyma ve soğan kullanılması ve taş fırında kıvamında pişirilmesi gerekiyor. Çiğ kıymanın yağı ile pişmesi pideye ayrı bir lezzet katıyor" dedi.

Geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam eden Çarşamba pidesi, coğrafi işaret tescili alarak yöresel kimliğini resmileştirdi. Çarşamba Ticaret Borsası’nın girişimleriyle alınan tescil belgesi, bu lezzetin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.