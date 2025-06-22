Kastamonu’da bir iş yerinde çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekipleri tarafından maskeyle oksijen verilerek kurtarıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Eski Belediye Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında iş yerinde bulunan bir kedi ise yoğun dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediye olay yerinde ilk yardım müdahalesinde bulundu. Kalp masajı uygulamasıyla hayata döndürülen kediye itfaiye erleri maskelerini kullanarak oksijen verdi.

Kedi daha sonra veteriner hekim tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı.