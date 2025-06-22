Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. İlçenin farklı mahallelerini gezerek halkın sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Ulutaş, talepleri not alarak çözüm noktasında gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ulutaş, belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını belirtti. Yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Ulutaş, belediyeciliğin temelinde halkla doğrudan iletişimin yer aldığını kaydetti.

Ziyaret ettiği mahallelerde özellikle altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetler konularında gelen talepler doğrultusunda ilgili birimlere talimatlar veren Başkan Ulutaş, mahalle gezilerini belirli bir program çerçevesinde sürdüreceklerini söyledi.