Afyonkarahisar’da düğünlerde havaya ateş açan magandalara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 55 silah ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 22 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düğünlerde silah atılmasını ve suç işlenmesini önlemek maksadıyla Sandıklı ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 16’sı ruhsatlı 25 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız tüfek ve 2 bine yakın mermi ele geçirildi. Olayın ardından 22 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan S.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.