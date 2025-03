Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, on bir ayın sultanı Ramazan’ı her güne bir etkinlik sunan Ramazan Etkinlikleri ile karşılayarak açılışını gerçekleştirdi. Büyükkılıç; "Çalışmalarımızı hem renklendirmek, hem şehrimizi Ramazan’ın feyzi ve bereketi ile buluşturmak amacıyla da bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Her güne bir etkinliğin planlandığı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın Mehter Marşları eşliğinde Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda Kayserili vatandaşlara kapılanı açan ‘Ramazan Etkinlikleri’nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserili vatandaşların mutluluğuna mutluluk katmak için gayret ettiklerinin altını çizerek, rahmet, bereket, mağfiret ve sabır ayı olarak nitelediği Ramazan’da yaptıkları bu çalışmaların hayırlar getirmesini temenni etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan’ın nefsin terbiye ayı olduğunu da dile getirerek manen nefis terbiye etmek, sağlığı da gözetmek imkânı olan Ramazan’da yapacakları etkinliklerle ilgili bilgiler paylaştı. Hayır kapılarının açıldığı Ramazan’da ihtiyaç sahiplerini daha fazla hatırlamak ve onların yanında yer almak gerektiğine işaret eden Büyükkılıç, "Her şeyden önce, birimlerimizdeki, belediyelerimizdeki, teşkilatlarımızdaki kardeşlerimizin kapı kapı gezmek sureti ile hem gönüllerde yer etmek, hem o dostlarımızı hatırlayıp onlara destek olma anlayışı içerisinde çalışmalar yaptığımız da buradan paylaşmak istiyorum" diye konuştu. Birbirini sevmek, birlik içerisinde olmak gerektiğine de değinen Büyükkılıç, "Bu anlayış içerisinde çalışmalarımızı hem renklendirmek, hem şehrimizi Ramazan’ın feyzi ve bereketi ile buluşturmak amacıyla da bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, ilçe belediyelerinin yaptığı etkinliklerle birlikte, Büyükşehir olarak şehrin tamamını kucaklayacak şekilde her gün bir etkinliğe, sohbete, dini ezgilerin yer aldığı konsere fırsat vererek, çocukları da unutmadıklarını, onlara yönelik de etkinlikler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. Destek veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü ile birlikte tüm emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, Kayseri’nin Allah dostu, yerli ve milli anlayışın hâkim olduğu bir şehir olarak niteledi. Başkan Büyükkılıç sözlerinin sonunda ibadet ve dualar ile Ramazan Bayramı’na erişme temennisinde bulunarak "Gelin hep beraber camilerde buluşalım, gelin hep beraber sohbetlerde buluşalım, hep beraber vaz-ı nasihatlerde buluşalım, gelin hep beraber huzur içerisinde Kadir Geceleri’ne ulaşalım, gelin hep beraber Ramazan ayının bereketiyle bayramına erişelim diyoruz" dedi ve birlik beraberliğe vurgu yaptı.

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’nin içerisinde olduğu Ramazan’da manevi iklimi güçlendirmek için müthiş bir imkân olduğuna değinen AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise birliğin ve dayanışmanın ruhunu yaşatmaya çalışacaklarını ifade etti. Böhürler, Ramazan ayı vesilesi ile başlatılan söz konusu etkinlikler dolayısıyla emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirdi. Konuşmaların ardından Ramazan Etkinlikleri’nin açılışı, kesilen kurdele ve okunan dualar eşliğinde gerçekleştirildi.

Açılışa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Kayserili vatandaşlar katıldı.