Yalova’da Balkan coğrafyasının köklü gelenekleri arasında yer alan "marteniçka" Bulgaristan göçmeni vatandaşlar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Yalova’da bu çerçevede hazırlanan 15 bin marteniçka vatandaşlara dağıtılıyor.

Yalova Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) ortaklaşa düzenlediği Marteniçka etkinliği büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan etkinlik Yalova halkından yoğun ilgi gördü. Yalova halkı, marteniçka geleneğini yaşatarak baharın gelişini sevinçle karşıladı. Müzik eşliğinde yöresel danslar sergilendi ve etkinlik alanı kültürel coşkuyla doldu. Derneğin Kadın Kolları Başkanı Gönül Yüzer, her yıl BAL-GÖÇ olarak marteniçika dağıttıklarını belirterek, "Yaptığımız 15 bin marteniçkayı Yalova halkına coşkuyla dağıtıyoruz. Burası çok kalabalık, çok güzel bir gün oluyor. Çok mutlu olduk. Bugün 1 Mart, baharın ilk günü. Dolayısıyla hepimiz çok mutluyuz" dedi.

Dernek Başkanı Lütfi Özgür ise, "Marta Nine’nin anlamı çok eski tarihlere dayanan Balkanlar’da kutlanan bir gelenektir. Kışın sonu, baharın gelişini simgeler. Dolayısıyla 1 Mart’ta Bulgaristan’da ailenin en büyüğü Marta Nine, aile fertlerine bereketli bir yıl olmasını dileğinde bulunur ve marteniçkayı hediye alan kişi, Mart ayı boyunca onu taşır. Leylek gördüğünde ise çiçek açan bir ağaca marteniçkayı bağlıyor" diye konuştu.

Etkinliğe, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Esnaf ve Sanatkarları Odası (YESO) Başkanı Necati Erbul ve Bulgaristan Başkonsolosluğu yetkilileri katıldı.