Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Mersin şehir merkezinden geçen Efrenk (Müftü) Deresi'nde ıslah çalışmalarını tamamladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Islah projemiz ile Efrenk Deresi artık daha estetik ve daha emniyetli hale geldi" dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü, şehir merkezinden geçen Efrenk Deresi'nde denizden itibaren 1974 metre boyunca gerçekleştirilen ıslah çalışmalarını tamamladı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balt, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda yağış rejimlerinde yaşanan düzensizliklerin, can ve mal kayıplarına sebebiyet veren afetlere neden olduğunu ifade ederek, bu üzücü hadiselerin önüne geçilebilmesi maksadıyla ülkenin dört bir yanında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. DSİ olarak, taşkınlara bağlı can ve mal kayıplarının hiç yaşanmaması için mücadele edildiğini aktaran Balta, Mersin şehir merkezinden geçen ve ıslah çalışmaları tamamlanan Efrenk Deresi Islahı 3. Kısım işi hakkında açıklamalarda bulundu. Balta, "Mersin Millet Bahçesi’nin yanından geçerek sahille buluşan Efrenk Deresi’ndeki ıslah projemizle Efrenk Deresi artık daha estetik ve daha emniyetli hale geldi. Denizden itibaren 1974 metre boyunca ıslah ettiğimiz Efrenk Deresi’nde, harçlı taş temel dolgu, kenar korkulukları ve Mersin Millet Bahçesi’nin temasına uygun olması için taş perde kaplama şeklinde gerçekleştirdiğimiz imalatlarımızı tamamladık. Eskiden sinek istilası ve kötü koku ile anılan bu bölge, artık Mersinli vatandaşlarımızın nefes alacağı yeni bir yaşam alanı ve huzurla vakit geçirebilecekleri yeni mekanlar kazanmalarına imkan sağlayacaktır" dedi.

DSİ’nin Mersin yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Balta, "Mersinli vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan çalışmanın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin’de de tüm DSİ yatırımlarımız birer birer hayata geçirilmeye devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA