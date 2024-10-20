Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu ve Kavlatan köylerinde kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

2 bin 300 rakımlı köyler, yaz aylarında vatandaşların yayla evlerine çıkmasıyla birlikte cıvıl cıvıl olurken, karın yağdığı dağ köylerinde şimdilik sessizlik hakim. Bayburt merkezde yaşayan Mehmet Bozo isimli vatandaş ise bu sessizliği fırsat bilerek, şehir merkezine yaklaşık 44 metre uzaklıktaki köyüne giderek, yayla köyünü havadan görüntüledi. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı sessiz köyde, kar kalınlığı 5-6 santimetreye ulaşırken, beyaz örtüyle kaplanan, drone kamerasına yansıyan Dumlu köyü, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü köyde, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu, ağaçların üzerleri kar ve buzla kaplandı.

Kavlatan köyünde ise büyükbaş hayvanlarını otlatmaya dağa çıkaran bir vatandaş, dağda kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kar yağışı altında hayvanları bir şekilde otlatan köy sakini, karın henüz daha otların üzerini kapatmadığını, hayvanların otladığını belirterek, karın lapa lapa yağması durumunda da hayvanlarını ahıra götüreceğini bildirdi.