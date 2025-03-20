Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yer alan Bozüyük Devlet Hastanesi’nde önemli bir görevlendirme gerçekleşti. Biyokimya Uzmanı Dr. Şükrü Saygın Demir, hastane laboratuvarında göreve başladı.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada; "Dr. Demir’in atanmasıyla birlikte laboratuvar hizmetlerinin daha da güçleneceğini ve bölge halkına daha kaliteli sağlık hizmet sunulacak. Hastalarımıza daha etkin ve hızlı çözümler sunmak için her geçen gün sağlık ekibimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Dr. Şükrü Saygın Demir’e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.