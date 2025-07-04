Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), akademik birimlerine yeni programlar ekleyerek eğitim yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite bünyesinde açılan yeni programlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rektör Kızıltoprak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ABAYS (Akademik Birim Açma ve Yönetim Sistemi) tarafından onaylanan programlar sayesinde üniversitenin farklı alanlarda daha fazla öğrenciye ulaşacağını ifade etti. Yapılan açıklamaya göre; Simav MYO bünyesinde Akıllı Sera Teknolojileri programı açıldı, öğrenci alımı onaylandı. Şaphane MYO bünyesinde Çocuk Gelişimi, Dijital Tarım Teknolojileri ve Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi programlarına öğrenci alımı kabul edildi. Emet MYO bünyesinde Metalurji programı açıldı, öğrenci alımı onaylandı. Kütahya Teknik Bilimler MYO bünyesinde Ön-Yüz Yazılım Geliştirme programına öğrenci alımı kabul edildi. Tavşanlı MYO bünyesinde İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü programına öğrenci alımı kabul edildi. Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümüne öğrenci alımı kabul edildi, ayrıca Lojistik Yönetimi bölümü açıldı. Simav Teknoloji Fakültesi bünyesinde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerine öğrenci alımı onaylandı. Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne öğrenci alımı kabul edildi. Kütahya Sosyal Bilimler MYO bünyesinde Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü programına öğrenci alımı dosyası onaylandı. Gediz MYO bünyesindeki Mahkeme Büro Hizmetleri ve Robotik ve Yapay Zeka programlarına ilişkin başvurular ABAYS tarafından reddedildi.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, onaylanan yeni programların bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağını ve öğrencilere farklı alanlarda nitelikli eğitim imkânı sunacağını belirtti.