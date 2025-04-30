Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türk Kızılay Kütahya Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Kadın Üniversitesi" programını tamamlayan 20 kadın, kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Kütahya’da köyde yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen program kapsamında gönüllü akademisyenler, iki gün boyunca çeşitli konularda eğitim verdi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler için DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde bulunan Eğitim Fakültesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayhan Kahraman, "Bu etkinlik, geçmişte üniversite eğitimi alma imkânı bulamamış kadınlarımızın üniversiteyle tanışmasına vesile oldu. Ayrıca bu kadınlarımızdan gelecek talepler doğrultusunda üniversitemiz daha fazla projeye imza atabilecek," diyerek katılımcılara ve gönüllü eğitimcilere teşekkür etti.

Tören, mezun olan kadınlara belgelerinin takdim edilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi.