Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü kampüsünde odasında silahla vurulmuş olarak bulunma olayına ilişkin açıklama yayınlandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.40 sularında, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde Avukat olarak görev yapan M.Ç. (40) mesai arkadaşları tarafından çalışma odasında başından vurulmuş halde bulunmuştur. İlk müdahalesi İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sağlık personelleri tarafından yapılan personelimiz ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. İlk incelemelerin ardından intihar vakası olarak değerlendirilen olayla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.