Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu ortaklaşa mezuniyet töreni düzenledi.

Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen törende 272 öğrenci aileleri ile mezuniyet coşkusu yaşadı.

Ortaklaşa hazırlanan törende 4 ve 2 yıllık bölümlerden mezun olan öğrenciler sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

272 öğrencinin mezun olduğu DPÜ Tavşanlı Kampüsü’nde konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, yaptığı konuşmada gençlere olan inancının tam olduğunu belirtti.

Tavşanlı’da gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşma yapan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 272 mezun öğrenciyle birlikte törene katılan ailelerine seslendi. Öğrencilere hayat yolculuğunda ışık tutabilecek önemli mesajlar veren Prof. Dr. Kızıltoprak, hazırladıkları diplomanın bir kağıt parçası olmadığını, ülkenin gelişimi için gençlere sorumluluk yüklediğini belirtti.

Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Gece yarılarına kadar ders çalışarak, gece 3’te bir kahve daha içsem sınava daha iyi hazırlanabilir miyim diye bugünlere geldiniz. Hepiniz kendi yaşam yolunuzda, başarı çizginizde önemli bir adım attınız. Artık birer mezunsunuz. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Dumlupınar Üniversitesi diplomasını taşıyan mezunlarsınız. Dumlupınar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden o’ büyük zaferin yaşandığı topraklar. Zaferin adını taşıyan bir diplomanız var. Dumlupınar zafer ruhu her zaman hayatınız boyunca sizleri kuşatsın. Bu üniversitenin diploması sadece bir belge değil aynı zamanda tarihimizin bize yüklediği büyük bir sorumluluk. Büyük bir mirastır. Bu sorumluluğu taşımak, farkında olmak, ülkenin, bu aziz milletin yarınlarına katkıda bulunmak demektir" ifadelerini kullandı.DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, tüm öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyerek, akademisyen kadrosu olarak dua ve iyi temennilerin gençler üzerinde olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kızıltoprak, "Sizlerin gelişimi bizlere gurur vermektedir. En büyük gururu ise burada bulunan ailelerimiz yaşamaktadır. Sevgili anne ve babalar. Unutmayın ki bu gurur size bir ömür boyu yetecektir. Çocuklarınız çalışkanlıkla, vatana, millete sadakat ile hizmet edecektir. Sevgili öğrencilerimin bu borcu hakkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Bütün temennimiz ve duamız sizlerle. Sizleri yetiştiren annelerinizi babalarınızı kutluyorum, sizlerin yetişmesinde katkısı olan öğretmenlerinizi kutluyorum. Hepinizi ayakta alkışlıyorum" dedi.

Başarılı öğrencilere belgeleri ve hediyeleri verilirken, DPÜ MYO Öğretim Görevlisi Nur Hoşgör’ün yemin ettirmesiyle mezunlar kep atarak kutlama yaptı. Kampüsü dolduran misafirlere mezuniyet pilavı ikram edildi.