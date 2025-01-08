Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Engelsiz Öğrenci Birimi, Kütahya Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmen ve öğrencilerini misafir ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Etkinlikte konuşan Seramik Sanatçısı Hikmet Yılmaz, DPÜ Engelsiz Öğrenci Birimi olarak Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Okulu’ndaki çocuklarla seramik ve çini çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, “Çocuklar, kendi tercih ettikleri motiflerle boyama yapıyor ve farklı fikirlerle hayvan figürleri tasarlıyor. Bu çalışmalarla hem kaynaştırmayı sağlıyoruz hem de onların oluşturuculuklarını destekliyoruz. Amacımız, üniversitemizin engelsiz birimiyle dışarıdan gelen öğrencilerimizi bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirmek” dedi.

DPÜ Engelsiz Birimi’nden 15 etkinlik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birim Koordinatörü Prof.Dr. Nilüfer Dalkılıç ise Engelsiz Birimi Hobi Atölyesi’nin 3 Aralık 2024’deki Dünya Engelliler Günü’nde açıldığını hatırlatarak, toplam 15 etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Dalkılıç, “Bugün Yavuz Sultan Selim Özel Eğitim Okulu öğrencilerini ağırladık. Seramik ve kil çalışmalarıyla hem üniversite öğrencilerimizi hem de özel eğitim öğrencilerini bir araya getirdik. Bu bizim için özel bir an, çünkü ilk kez bir özel eğitim okulunu etkinliklerimize davet ettik. Ayrıca bu yıl üniversitemizin üç binası erişilebilirlik belgesi aldı. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” şeklinde konuştu.

Etkinlik, öğrenciler ve öğretmenler arasında dayanışma ve kaynaşmayı artırırken, seramik ve boyama çalışmalarında ortaya çıkan eserlerle de büyük beğeni topladı. Etkinliğe katılan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin yaptığı çini ve seramik eserleri hakkında Yılmaz ve Dalkılıç’tan bilgiler aldı.