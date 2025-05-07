Hatay’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi Kuzuculu kavşağı mevkiinde yaşandı. B.U. idaresindeki 31 AUV 304 plakalı motosiklet, 01 GP 567 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ve araçta bulunan E.A. isimli şahıs yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.