Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 750 paket gümrük kaçağı sigara ile 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarda şüphe üzerine takibe aldıkları S.K.’nın iş yerinde ve ikametinde yaptıkları aramada; kaçak olduğunu tespit ettiği 750 paket kaçak sigara ile 3 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili olarak polis tarafından gözaltına alınan S.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: iha