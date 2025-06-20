Hatay Dörtyol ilçesindeki Konaklı İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere karne sürprizi yapıldı.

Dörtyol ilçesindeki Konaklı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Zübeyde Porsuk liderliğinde yürütülen öğrenci ve velilerin gönüllü olarak yer aldığı "Üreten Eller, Paylaşan Yürekler" projesi başarıyla tamamlandı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında üretilen; bileklik, anahtarlık ve bez bebeklerden elde edilen gelirler ile alınan sürpriz hediyeler karne günü 210 öğrenciye takdim edildi. Sınıf öğretmeni Zübeyde Porsuk, "Bu projemizde öğrencilerimiz, velilerimiz ile birlikte anahtarlık ve bez bebekler üretti. Okul etkinliklerinde ve sosyal medya aracılığıyla yaptığımız satışlardan elde edilen gelirle bizim gibi kırsaldaki başka köy okuluna ayakkabı ve çeşitli yardımda bulunduk. Öğrenciler bu süreçte sadece yardım etmenin değil, üretmenin, paylaşmanın ve iş birliği yapmanın değerini yaşayarak öğrendiler. Karne günü geldiğinde ise, asıl sürpriz kendilerine yapıldı. Sınıflarda sıralarına yerleştirilen hediyeleri gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Velilerin de şalvar giyerek katıldığı bu etkinliğimiz geçmişle bağı güçlendiren kültürel bir anlam taşıdı" dedi. Porsuk, ayrıca yaz tatilinde de bez bebek üretimi ve meslek lisesi iş birliğiyle mum, krem ve kolonya üretimi yapmayı planladıklarını belirtti.