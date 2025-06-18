Bilecik’te zabıta ekipleri dondurma satılan işyerlerinde denetimler yaparken, tüketime uygun olmayan ürünlere el konuldu, ceza işlemi uygulandı

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dondurma satılan işyerlerinde denetimler yapıldı. Vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri dondurma satılan market ve işyerlerinde denetimler yaptı. Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilen denetimlerde başta temizlik şartları ve ürünlerin muhafaza şartlarını denetlendi.

Tüketime uygun olmayan ürünlere el konuldu ceza işlemi uygulandı

Ürünlerin son kullanma tarihleri ve etiket fiyatlarının da kontrol edildiği denetimlerde tüketime uygun olmayan ürünler tespit edilerek, ceza işlemi uygulandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşları muhtemel olumsuz ve uygun olmayan durumlara karşı uyarırken, şikayetlerin 153 numaralı Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne iletilebileceği bilgisini verdi.