Dominik Cumhuriyeti’nde 8 Nisan’da gece kulübünün çatısının çökmesiyle yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 226’ya yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti’nde 8 Nisan’da gece kulübünün çatısının çökmesiyle yaşanan faciada bilanço artıyor. Dominik Sağlık Bakanı Victor Atallah, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 kişinin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle 226’ya yükseldiğini bildirdi. Olayda bir Kosta Rika vatandaşının da öldüğünü söyleyen Atallah, tüm cenazelerin ailelerine teslim edildiğini açıkladı. Bakan Atallah, hastanede tedavi gören ağır yaralıların hala yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.