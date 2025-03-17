Aydın’ın Germencik ilçesinde üç aracın karışmış olduğu zincirleme trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan 8 kişiden biri olan Arif Çakır doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir karayolu Ortaklar mevkiinde 16 Mart Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. idaresindeki 35 AER 285 plakalı otomobil ile İzmir istikametine seyir halindeyken Ortakları ilçesi çıkışında karşı yönden gelen Arif Çakır idaresindeki 09 TC 779 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. O esnada seyir halinde olan Çetin T. idaresindeki 09 AKR 108 plakalı araca da kaza yapan 35 AER 285 plakalı otomobil çarptı. Üç otomobilin karıştığı kazada sürücüler Muhammed D., Çetin T., Arif Çakır, araçlarda yolcu konumunda bulunan M.A.D, A.A, Ö.T, M.B.T ve F.T yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan sürücülerden Arif Çakır doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hastane hayatını kaybeden Çakır’ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.