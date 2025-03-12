Diyarbakır’da bir kişi ’ilaç yazmadığı’ gerekçesiyle doktora beyzbol sopasıyla saldırı girişiminde bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) gelen bir kişi, tedavi gördüğü doktordan ilaç yazmasını istedi. İddiaya göre, doktor tarafından talebi reddedilen hasta, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti. Merkezdeki personelin araya girmesi üzerine uzaklaşan saldırgan bu kez aracından aldığı beyzbol sopasıyla içeri girmek istedi. Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı. Doktorun hafif yaralandığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.