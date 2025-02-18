Doktor Amca’dan Tonton Dede’ye

Soma’da 30 yıldan fazladır çocukların sağlık sorunlarıyla ilgili mücadele eden Uzman Dr. Mustafa Karaca, bölge halkı tarafından ’Tonton Dede’ olarak tanınıyor. Uzun süredir Somalı çocukların sağlık kahramanı olan Dr. Karaca, doğumuna şahitlik yaptığı, çocukluklarında tedavilerini üstlendiği isimlerle bugün aynı hastanenin koridorlarında Soma’ya sağlık dağıtmaya devam ediyor.

Soma’da yıllardır çocukların sağlığına kavuşmalarını sağlayarak halkın sevgisini kazanan Dr. Mustafa Karaca, 30 yılı aşkın süredir sadece bir doktor değil, aynı zamanda bir aile büyüğü, bir dost, bir kahraman olarak gönüllerde taht kurmuş durumda. 67 yaşındaki Karaca, ilçede ’Tonton Dede’ olarak tanınıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1994 yılında Soma Devlet Hastanesi’nde göreve başladı. O günden bugüne, binlerce çocuğun hayatına dokunan ve her biriyle özel bağlar kurarak onları iyileştiren Dr. Karaca, bir zamanlar tedavi ettiği çocuklarla aynı hastanenin koridorlarında meslektaş olarak şifa dağıtmaya devam ediyor.

Dr. Mustafa Karaca, çocukları sevdiği için onlara yardımcı olmak adına çocuk doktorluğunu seçtiğini anlatarak, 30 yıldan fazla bir süredir iyileştirdiği çocukların gülen gözlerinin kendisi için en büyük ödül olduğunu söyledi. Dr. Karaca, işine olan bağlılığını, "Çocuklar çok saf, çok masum. Onların sağlıklarına kavuştuğunu görmek, onların gülen yüzlerini görmek, benim için en büyük ödül. Mesleğimi bir aşk olarak görüyorum" sözleriyle dile getirdi.

Somalılar için sadece bir doktor değil

Somalılar ise Dr. Mustafa Karaca’yı, yalnızca bir doktor değil, bir aile büyüğü, bir dost ve bir kahraman olarak gördüklerini belirtirken, yıllar önce tedavi ettiği hastaların çocukları, şimdi kendi çocuklarını ona güvenle emanet ediyor. Bu durum karşısında duygularını ifade eden Dr. Karaca, "Zamanında tedavi ettiğimiz hastaların çocuklarıyla ilgilenmek, onların sağlıklı bir şekilde büyürken geçmişi de yaşamak bana büyük bir mutluluk veriyor. Bu, hayatın bir döngüsü gibi" dedi.

Halkla güçlü bir bağ kurduklarını dillendiren Dr. Karaca, "Soma’yı çok seviyorum. Somalıları çok seviyorum. Burada görev yapmak, burada yaşamak benim için bir gurur kaynağı oldu. Bu kadar uzun süre aynı şehirde görev yapabilmek, benim için büyük bir anlam taşıyor." şeklinde konuştu.

Doktor Amca’dan Tonton Dede’ye

’Doktor amca’ olarak başladığı yolculuğunu, artık ’Tonton Dede’ olarak sürdüren Dr. Karaca, 30 yıl boyunca, hem çocukların sağlığına kavuşmalarını sağladı, hem de onların ailelerine şifa verdi. Hasta yakını Elif Çetin, "Zamanında bizim annelerimiz ve babalarımız bizi tedavi ettirmek için Dr. Mustafa hocama götürürlerdi. Biz o zaman ’Doktor Amca’ derdik. Şimdi biz çocuklarımızı götürüyoruz. Çocuklarımızın ’Tonton Dede’si oldu. Mustafa hocama çok teşekkür ediyorum, yıllardır sağlıkla ilgili her konuda ona güvendik. Çok değerli bir insan, Soma için bir şans" diyerek, Dr. Karaca’ya duyduğu sevgi ve minnettarlığı anlattı.

Hastalarıydı şimdi meslektaşları oldu

Soma Devlet Hastanesi, yıllar sonra anlamlı bir buluşmaya da ev sahipliği yaptı. Dr. Mustafa Karaca, yıllar önce doğumuna şahit olduğu ve çocukluğu boyunca tedavi ettiği Bora Musa Orhan ve Mümin Yılmaz ile Soma Devlet Hastanesinde, aynı koridorlarda görev yapıyor.

Dr. Karaca, "Bora ve Mümin ile aynı hastanede görev yapıyor olmamız, bu yolculuğumun ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir sağlık kahramanının mirasının nesilden nesile aktarılması, bir neslin bir öncekinin izinden gitmesi adına çok kıymetli bir örnek oluşturuyor. Yıllar sonra, çocuk hastalarım arasında gördüğüm bu iki doktor arkadaşımla aynı hastanede görev yapabilmek, gerçekten mutluluk verici bir şey" şeklinde duygularını paylaştı.

Dr. Karaca, Bora ve Mümin’in dışında, geçmiş yıllarda da birçok çocuk hastasıyla yıllar sonra aynı hastanede görev yapma fırsatını bulduğunu ve bunun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Çocuklar ise Dr. Karaca’ya olan sevgilerini göstermek için bir dahaki gelişlerinde yaptıkları resimleri hediye ederek teşekkür ediyor. Dr. Karaca da çocuklardan gelen resim hediyelerini odasındaki panoda sergiliyor.

Başhekim Gökhan Kıvanç Yaşar’dan takdir

Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Kıvanç Yaşar, Dr. Mustafa Karaca’nın hastane için ne kadar değerli bir doktor olduğunu vurgulayarak, "Dr. Mustafa Karaca, Soma Devlet Hastanesi’nde görev yapan en saygın ve değerli hekimlerimizden biridir. Yıllardır hem tıbbi anlamda hem de insanlık açısından büyük katkılar sağlamıştır. Hem hastalarına hem de sağlık camiasına olan desteğiyle büyük takdir topluyor. Somalılar, ona sadece bir doktor olarak değil, adeta bir aile büyüğü, bir dost olarak da yaklaşmaktadır." dedi.