Bodrum’da lojmanda doğurduğu bebeğini havluya sarıp terasa bırakan Kırgızistan uyruklu kadın, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

Yaklaşık 5 ay önce Kırgızistan’dan Bodrum’a çalışmaya gelen 19 yaşındaki Z.U.K., geçtiğimiz cuma günü yoğun kan kaybı şikayetiyle hastaneye gitti. Kadının doğum yaptığını anlayan sağlık görevlileri, polise haber verdi. Kadının ifadesini alan ekipler, daha sonra lojmana gitti. Kadının kaldığı lojmanda arama yapan ekipler, terasta havluya sarılı haldeki bebekle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının kendi imkanlarıyla doğum yaptığı, kanaması durmayınca hastaneye gittiği belirlendi. İfadesinin ardından yeniden hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kadının ifadesinde bebeğin doğum yaparken öldüğünü söylediği öğrenildi. 19 yaşındaki Z.U.K., bugün adliyeye sevk edildi. Z.U.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.