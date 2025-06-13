Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yıl sonu resim sergisi düzenlendi.

Doğubayazıt ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Nuri Akkuş ve Mehmet Zeki Salman, 14 Nisan Ortaokulu’nda düzenlenen yıl sonu resim sergisine katıldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Neriman Tozbey’in rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan sergide, yıl boyunca yapılan sanatsal çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin hayal gücü ve emeklerini yansıtan eserler, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi. Renkli kompozisyonlar ve farklı tasarımlar, sanatın eğitimdeki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlik sonunda Şube Müdürleri, öğrencileri tebrik ederek sanatsal etkinliklerin önemine dikkat çekti.