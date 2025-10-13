Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Döğerspor; ligin 4. haftasında Hacılar Erciyesspor’u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Umut Enes Kaya, Efe Çağatay Koku
Döğerspor: Batuhan Kaya, Yakup Can Yazgan, Melih Faruk Demir, Onur Han Ünal, (Mustafa Erdoğan dk.62), Ali Avcı, Ayvaz Koç, (Süleyman Yasa dk.70), Yusuf Aydoğdu, M.Ali Kılınç, (Hakan Albayrak dk.80), Resul Ekrem Turhan, Turgay Aydoğan, Samet Türk, (Samet Şahin dk.50)
Hacılar Erciyesspor: Ali Güner, Batuhan Duran, Ali Buğrahan Gökşen, (Resul Kahriman dk.70), Alper Durdu, Furkan Batar, Mehmet Akif Gürkan, (Sefa Şahin dk.80), Abdullah Gürbüz, Bedirhan Öztürk, Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz
Goller: Ayvaz Koç (dk.20), M. Ali Kılınç (dk.80) (Döğerspor)