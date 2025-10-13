Sakarya Büyükşehir Belediyesi doğa yürüyüşleri programı çerçevesinde Hendek Dikmen parkurunda yola çıkan doğa tutkunları 16 kilometre boyunca hiç durmadan devam ederek tabiatın içinde büyüleyici nüansları tecrübe etti ve unutulmaz bir doğa deneyimi yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sonbahar Doğa Yürüyüşleri programı, Hendek’te yer alan Dikmen Tepesi Parkuru ile devam etti. Şehirde bir ritüel haline gelen, doğa aşıklarını büyüleyen ve her yıl çok sayıda tabiat tutkununu ağırlayan Hendek destinasyonuna doğru yola çıkan kalabalık ekip, büyüleyici bir deneyim yaşadı. Toplam 16 kilometre uzunluğundan oluşan parkurda doğaseverler unutulmaz nüansları tecrübe etti, temiz havanın ve sonbaharın farklı tonları arasında büyüleyici anlar yaşadı. 1000 rakıma yakın yüksekliğiyle Sakarya’nın en yüksek noktalarından birisi olan Dikmen Tepesi, ziyaret eden yürüyüş ekibine her mevsim olduğu gibi sonbaharın en özel renklerini sundu. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, hafif egzersiz programıyla ısınma ve açma-germe hareketleri yapıldı. Bölgenin doğal yapısı ve bitki örtüsünü inceleme fırsatı bulan doğaseverler, günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.