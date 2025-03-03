Muş’ta bir araya gelen doğaseverler, Kızılağaç Kanyonu’nda gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle bölgenin karla kaplı eşsiz manzarasını tanıttı.

Zorlu hava şartlarına rağmen doğa tutkunları ve profesyonel dağcılardan oluşan Gerok Grubu, Genç Adımlar Derneği bünyesinde Kızılağaç Kanyonu’nda unutulmaz bir yürüyüş düzenledi. Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, yaklaşık 10 kilometrelik parkur tamamlandı. Yürüyüş sırasında doğaseverler, karla kaplı vadiler ve dik kayalıklar arasında eşsiz manzaralar eşliğinde ilerledi. Molalar sırasında grup üyeleri, türküler söyleyerek halay çekip keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe katılan doğaseverlerden Zeynep Poyraz, kanyonun dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu belirterek, doğa yürüyüşlerinin hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi geldiğini ifade etti. Poyraz, Muş’un doğal zenginliklerinin daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün Genç Adımlar Derneği, Muş Gerek Topluluğu olarak Kızılağaç Kanyonu’na bir yürüyüş düzenledik. Amacımız Muş’taki turizmi canlandırmak, Muş’a dikkat çekmek, doğayı sevdirmek, doğayla iç içe olmak. Herkesin doğayla iç içe olup, bu tarz sporları, yürüyüşleri yapmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle bu ortam çok iyi, şarkılar söylüyoruz, yürüyüşler yapıyoruz, birbirimize destekte bulunuyoruz. Zorlandığımız noktalarda birbirimize yardımcı ediyoruz. Katılmak isteyen tüm arkadaşları bu tarz topluluklara, bu tarz yürüyüşlere davet ediyorum. Ben bugün ilk kez katıldım ve çok memnun kaldım" dedi.