Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Bahçecik Boğazı’na gelen doğaseverler, Akdeniz bitki örtüsünün en güzel örneklerinin görüldüğü doğal alanı incelediler.

Doğal güzelliklerin tanıtılması ve korunması adına çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi (KUAKMER) işbirliğiyle Bahçecik Boğazı’nı doğaseverlere tanıttı. Akdeniz bitki örtüsünün en güzel örneklerinin yer aldığı alanı gezen doğaseverler, Bahçecik Boğazı’nın güzelliklerini inceledi. Gezi hakkında açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası’nın önemli doğa alanlarından biri olan Bahçecik Boğazı doğaseverlere tanıtıldı. Tabiat Parkı ve Tabiatı Koruma Alanı olarak Kuşadası sivil toplum platformu tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne önerilen ve başvurusu yapılan Bahçecik Boğazı’nın güzellikleri incelendi. Akdeniz bitki örtüsünün en güzel örneklerinin görüldüğü doğal alan içinde, baharın girmesiyle birlikte çiçeklerin açtığı, aromatik bitkilerin kokularının duyulduğu, kızılçam ağaçlarının tepelerden vadiye inen doyumsuz güzellikleri görüldü. Doğaseverler oklu kirpi, çakal, tilki, sansar, porsuk, domuz gibi memeliler, sürüngenler, böcek ve kelebeklerin içinde bulunduğu zengin yaban hayatının son sığınağı olan Bahçecik Boğazı’nın doğasına hayran kaldılar. Yeşillikler içinde kuşların bitmek bilmeyen senfonisini dinlediler, biyolojik çeşitliliğin zenginliklerini yerinde gördüler. Efes’e su götüren ve Kuşadası’ndaki Roma Dönemi’ne ait tek yapı kalıntısı olan antik döneme ait mühendislik harikası su yolları incelendi. Adamtolu boğazındaki su kemerinin başından geçenler anlatıldı. Doğaseverler, Bahçecik Boğazı’nın fizyocoğrafik yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı zenginliği, manzara güzelliği ve kültür varlıklarıyla Kuşadası’nın yanı başında bir doğa cenneti olduğunu ve mutlaka özel bir koruma statüsünün verilmesini talep ettiler" ifadeleri yer aldı.