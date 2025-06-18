Doğanşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanlarından, hayırsever iş insanı merhum Vahap Küçük, vefatının beşinci yıl dönümünde memleketi Doğanşehir’de düzenlenen törenle anıldı. Törene ailesi, sevenleri, Malatya protokolü, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan Küçük ailesi adına oğlu, merhum Vahap Küçük’ün sadece bir belediye başkanı değil, aynı zamanda gönül insanı olduğunu vurguladı. Babasının hayırseverliğini ve memleket sevdasını dile getiren Küçük, "Rahmetli babam, siyaseti her zaman halka hizmet olarak gördü. Misafir eksik olmasın isterdi, kapısını çalanı boş çevirmezdi. Doğanşehir’e hastane, doğalgaz, altyapı gibi birçok hizmet kazandırdı. Biz evlatları olarak onun hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Anma programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Vahap Küçük’ü, "Doğanşehir’in Vahap Amcası" olarak tanımlayarak, onun sadece görevdeyken değil, her zaman ilçesi için çabalayan bir isim olduğunu ifade etti. "TOKİ’de görev yaparken sık sık gelir, ilçeye bir şeyler kazandırmak için uğraşırdı. Gönlünü millete adamış, gerçek bir hizmet insanıydı" sözleriyle andı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da törende yaptığı konuşmada, makam ve servetin birer imtihan olduğuna dikkat çekerek, Vahap Küçük’ün bu imtihanı başarıyla verdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Gönülden yapılan yardımlar sessiz yapılır. Küçük ailesi bu konuda örnek bir tutum sergiliyor. Yardımlarını reklam etmeden, samimiyetle yapıyorlar. Bu da onu ve ailesini özel kılıyor" dedi.