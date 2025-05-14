İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tuğçe Özer ile Ebe Nesibe Kılıçarslan, doğumda örekenin faydalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Öreke, dikey oturma pozisyonu sağlayarak yer çekiminin de etkisiyle kalça kemiklerinin (pelvis) açılmasına yardımcı oluyor. Bu sayede doğumun ilerleyişi kolaylaşıyor. Aynı zamanda gebeye hareket özgürlüğü ve mahremiyet sunuyor. Öreke, doğum sürecinde eşin masaj yapmasına olanak sağlarken, gebeye de dinlenme alanı sunuyor. Aynı zamanda çömelme pozisyonunu destekleyerek bebeğin doğum kanalında daha kolay ilerlemesine yardımcı oluyor. Bu pozisyon, epizyotomi (doğum kesisi) ihtiyacını da azaltabiliyor.

Medical Point Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tuğçe Özer, "Her gebenin doğum süreci farklıdır. Öreke, annenin bedenini daha iyi dinlemesine, doğum sancılarını doğal yollarla yönetmesine ve endorfin salınımının artmasına katkı sağlar. Bu da daha sakin, kontrollü ve travmasız bir doğum süreci yaşanmasına yardımcı olur." dedi.

Medical Point Hastanesi Ebesi Nesibe Kılıçarslan da, "Doğum; saygı, sabır ve mahremiyet gerektiren bir süreçtir. Her bakan göz, doğumun ilerleyişi üzerinde baskı oluşturabilir. Bu noktada öreke, hem fiziksel hem de psikolojik olarak anne adayına destek olur" diye konuştu.

Tarihte ebelerin doğuma giderken yanlarında örekelerini götürdüğünü belirten Kılıçarslan, "Ebenin maddi durumuna göre örekenin yapımında kullanılan malzemeler ve süslemeleri değişirdi. Bugün ise hem gelenekten gelen bir araç olarak hem de modern doğum anlayışına hizmet eden bir destek olarak kullanılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.