Balıkesir Üniversitesi Hastanesinde, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” etkinlikleri kapsamında, Şehit Deniz Göçkün Konferans Salonunda özel bir etkinlik düzenlendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinin koordinasyonuyla gerçekleşen etkinlikte diyabet ve çocuklarda diyabet konusuna dikkat çekildi.

Hasta ve hasta yakınlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı akademisyenlerinden Doç. Dr. Ali Ataş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde görevli Diyabet Hemşiresi Dilek Yıldırım, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında görevli Psikolog Serkan Kostak ve BAÜN Hastanesinde görevli Uzman Diyetisyen Hayrettin Kara tarafından çocuklarda diyabetin önlenmesi, yönetimi ve diyabet hastalarının hayat kalitesinin artırılması için yapılacaklar hakkında bilgi verildi.

Özellikle çocukların diyabetle yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için ailelerin ve sağlık profesyonellerinin birlikte hareket etmesinin öneminin vurgulandığı etkinlikle birlikte, diyabetin önlenmesi ve yönetimi konusunda toplumsal bilinç oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflendi.