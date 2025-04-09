Diyetisyen Zişan Sobacı, Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman isimlerle kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Medical Point, kadrosuna Diyetisyen Zişan Sobacı’yı dahil etti. Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlayan Diyetisyen Zişan Sobacı’nın uzmanlık alanları arasında diyabetik beslenme, metabolik hastalıklarda beslenme, ergenlikte beslenme, gebelik takibinde beslenme ve çocuk hastalıklarında beslenme bulunuyor.