"İnsülinini Dengele, Kilonu Dengele!" sloganıyla yola çıkan Diyetisyen Yıldız Güler, insülin direncinin sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, bu soruna karşı nasıl mücadele edilebileceği konusunda önemli bilgiler verdi.

ANKARA (İGFA) - Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan insülin direnci, vücudun insüline karşı duyarsız hale gelmesiyle ortaya çıkıyor. Diyetisyen Yıldız Güler, bu durumun bölgesel yağlanma, halsizlik ve şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösterdiğini vurgulayarak, "Vücudumuz çoğu zaman bize dengeden çıktığımızı, ihtiyacın arttığını gösteriyor. Önemli olan bu sinyalleri doğru okuyabilmek" dedi.

"İnsülin Dengesi Herkes İçin Hayati Önem Taşıyor"

İnsülin direncinin sadece şeker hastalarını değil, herkesi etkileyebileceğini belirten Güler, "İnsülin dengesi, yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen bir faktör. Enerji seviyemizden kilomuzu kontrol etmeye, hastalıklara karşı direncimizden ruh halimize kadar birçok alanda belirleyici rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Beslenme ve Egzersizle İnsülin Direncine Dur Diyebiliriz"

Diyetisyen Yıldız Güler, bu konuda şu tavsiyelerde bulundu:

“Kan şekerini yavaş yükselten tam tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler tercih edilmeli.

Sindirimi yavaşlatarak kan şekerini dengeleyen lif açısından zengin besinler (sebzeler, meyveler, tam tahıllar, kuruyemişler) tüketilmeli. Zeytinyağı, avokado, kuruyemişler ve yağlı balıklar gibi sağlıklı yağlar insülin duyarlılığını artırır. Her öğünde yeterli miktarda protein tüketmek kan şekerini dengeler ve tokluk hissi sağlar. Öğünlere yeşilliklerle başlamak kan şekerini dengelemek için önemlidir.

Şeker ve İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durmak: Şekerli içecekler, beyaz ekmek, hamur işleri ve işlenmiş gıdalar gibi yüksek glisemik indeksli besinlerden kaçınılmalı. Haftada en az 150 dakika orta şiddetli aerobik egzersiz veya 75 dakika şiddetli aerobik egzersiz yapılmalı. Kaliteli uyku insülin dengesi için önemlidir. Kronik stres insülin direncini artırabilir. Yoga, meditasyon veya derin nefes egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri uygulanmalı. Yeterli su tüketimi vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olur.

"İnsülin Dengesiyle Daha Enerjik ve Sağlıklı Bir Yaşam Mümkün"

İnsülin dengesinin sağlanmasıyla enerji seviyesinde artış, kilo kontrolü, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskinde azalma, daha iyi ruh hali ve genel sağlıkta iyileşme gibi birçok fayda elde edilebileceğini belirten Güler, "İnsülin dengesini sağlamak, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan biri. Bu konuda bir uzman diyetisyenden veya doktordan destek almak da faydalı olacaktır" dedi.

Diyetisyen Yıldız Güler'in tavsiyeleri, insülin direnciyle mücadele etmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyenler için yol gösterici nitelikte.

DİYETİSYEN YILDIZ GÜLER KİMDİR?

2020 yılında Haliç Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun oldu.

Lisans eğitimi boyunca hastalıklarda beslenme, uluslararası gıda güvenliği uzmanlığı eğitimi ve fitoterapi eğitimi başta olmak üzere birçok eğitim, kongre, sempozyum ve kurslara katılarak kendisini geliştirdi. Ve hala güncel makaleleri yakından takip ederek, kendimi geliştirmeye devam ediyor.

Stajlarımı Medicana Hastaneleri, Neva Şalom Musevi Sinagogu Vakfı Barınyurt’ ta, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Hastanesi başta olmak üzere birçok özel hastane ve kliniklerde yaparak tamamladı.

Lisans tezini ‘Çocuklarda Kronik Kabızlıkta Beslenme’ konusunda yazdı.

Aynı zamanda beslenme bilimini her yönüyle ele almak için 2019 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Aşçılık bölümüne başladı. Ve 2021 yılında başarı ile mezun oldu. Yeni tarifler hazırlarken aşçılık alanında aldığım eğitim ile hem lezzetli hem de sağlıklı tarifler oluşturdu.

Mezun olduktan sonra ise tempolu bir şekilde iş hayatım başladı. Çeşitli kurumlar ile kurumsal danışmanlık, online danışmanlık ve özel bir klinikte çalışarak kendisini geliştirdi.

2023 yılında ise kendi kliniğini açarak Ankara’da yüz yüze, online ve kurumsal hizmet veriyor.