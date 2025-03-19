Diyarbakır’da vatandaşlar, iftar vaktini kıraathanede satranç oynayarak bekliyor.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir kıraathanede özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlar satranç oynayarak iftar saatini bekliyor. Eczane işletmecisi Mehmet Azizoğlu, yıllardır kıraathanede satranç oynandığını söyleyerek, "Büyüklerimizle, arkadaşlarımızla Ramazan ayında özellikle geliyoruz, iftara kadar zaman geçiriyoruz. Hem satranç oynuyoruz hem de sohbet ediyoruz" dedi.

Öğretmen Sami Elçin ise, satranç oynadıklarını ve arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdiklerini belirtti. Murat Ermiş de, iftara kadar gelip oturduklarını, zamanlarını böyle değerlendirdiklerini kaydetti. Ermiş, "Güzel bir ortam. Vakitin nasıl geçtiği belli olmuyor, çok çabuk geçiyor. Biz de fırsat buldukça şimdi olduğu gibi geliyoruz. Burada sadece satranç oynanıyor" ifadelerini kullandı.