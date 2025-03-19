Antalya’nın Kaş ilçesinin yayla mahallelerinde kar yağışı başladı.

Kar yağışı ilçenin yüksek kesimlerinin yanı sıra sabah saatlerinden itibaren yayla mahallelerinde de etkisini gösteriyor. İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Gömbe, Sütleğen ve yaklaşık 10 mahallede yoğun kar yağışı görülüyor. Mahalle sakinlerinden Tevfik Nalbant, "Çok güzel bir kar yağışı başladı. Kışın böyle yağmamıştı. Yazın kuraklıklara karşı güzel bir yağış oldu." dedi. Ekipler ise yolların kapanmaması için çalışmalara başladı.