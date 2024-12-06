Diyarbakır’da tarihi mekanlar sis ile bütünleşirken trafikte ise görüş mesafesi yer yer 30 metrelere kadar düştü.

Kentte özellikle merkez Sur ilçesinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin yer yer 30 metrelere kadar düştüğü bölgelerde sürücüler araç dörtlülerini yakarak dikkatli ilerledi.

İçkale yerleşkesi, Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Diyarbakır Surları ile Ongözlü Köprü gibi tarihi mekanları da sis kapladı.

İzmir’den gelen Remziye Yıldız, Diyarbakır’ın zaten çok güzel bir şehir olduğunu, tarihi mekanlar ve sisli havanın bir bütün halinde kartpostallık görüntüler oluşturduğunu söyledi.