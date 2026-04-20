Diyarbakır'da jandarma timi tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde, Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen devriye faaliyeti esnasında doğada yaralı bir şahin bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından muhafaza altına alınan şahin, tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.