Diyarbakır’ın Dicle ve Hani ilçeleri arasında meydana gelen yangında 500 dönümden fazla biçilmemiş buğday ve anız yandı. Vatandaşlar, kopardıkları ağaç dallarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, Dicle ilçesinin Dede Mahallesi ile Hani ilçesinin Gürbüz Mahallesi arasında kalan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekipler ve ağaç dallarını koparak yardım eden vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında anız, ormanlık alan ve yaklaşık 500 dönümden fazla biçilmemiş buğday zarar gördü.