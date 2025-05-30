Fakülteler arası düzenlenen voleybol turnuvasında bayanlarda Şampiyon, erkeklerde ise 3.olan Tarım Meslek Yüksek Okulu voleybol takımı oyuncuları Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Tarım Meslek Yüksek Okulu bayanlar ve erkekler voleybol takımının ana sponsoru olan Mina Galvaniz’i ziyaret eden voleybolculara Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özekinci tarafından Plaket verildi.

Bayanlar ve erkekler voleybol takımına plaket veren Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özekinci, ‘’Ana sponsorluğunu üstlendiğimiz Tarım Meslek Yüksek Okulu bayanlar ve erkekler voleybol takımımızın almış olduğu bayanlarda şampiyonluk erkeklerde ise üçüncülük bizleri gururlandırmıştır. Bizler Mina Galvaniz ailesi olarak kentimizde spora ve sporcularımıza her zaman desteklerimiz sürecektir’’ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Özekinci 2024-2025 eğitim öğretim yılı fakülte ve yüksekokullar arası düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon olan sporcuları tebrik ederek, sporcular adına Tarım Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Dr. Musa Büyük’e plaket verdi.